Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sicherstellung einer größeren Menge Betäubungsmittel nach Liegenbleiben eines PKW aufgrund technischen Defektes.

L157 Mitlosheim (ots)

Zunächst wurde am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 02:00 Uhr, der PI Nordsaarland ein verunfallter PKW auf der L157 zwischen Mitlosheim und Rappweiler gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu keinem Unfall kam. Offensichtlich versuchte der Fahrer des PKW auf der Landstraße zwischen Mitlosheim und Rappweiler zu wenden und blieb bei dem Wendemanöver, aufgrund eines technischen Defektes, liegen. Der Fahrer verließ die Örtlichkeit zu Fuß und ließ sein Fahrzeug quer auf der Fahrbahn stehend zurück. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher die Meldung bei der Polizei machte, gab eine ausführliche Personenbeschreibung des flüchtigen Fahrers ab, so dass dieser im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe ergriffen und zweifelsfrei identifiziert wurde. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus dem Raum Weiskirchen. Bei der Durchsuchung seiner Person vor Ort wurde nicht nur der Fahrzeugschlüssel aufgefunden, sondern auch eine größere Menge Betäubungsmittel (über 100gr Amphetamin, geringe Menge Cannabis und Haschisch). Die Person wurde festgenommen und zur PI Nordsaarland verbracht, wo ihm aufgrund der Verdachts "Fahren unter Btm-Einfluss" eine Blutprobe entnommen wurde. An dem von ihm geführten PKW waren keine Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug war nicht zugelassen. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, wurde die Wohnung des Mannes noch in der selben Nacht durch Beamte der PI Nordsaarland durchsucht. Hierbei wurden keine weiteren Betäubungsmittel bzw. andere tatrelevanten Gegenstände aufgefunden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Zulassung und Versicherungsschutz, Besitz bzw. Verdacht auf Handel mit Betäubungsmittel, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell