Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Metallgegenständen an insgesamt 18 Gräbern auf dem Friedhof in Wolfersweiler. Die Polizei sucht Zeugen.

Nohfelden-Wolfersweiler (ots)

Auf dem Friedhof in Nohfelden-Wolfersweiler, linksseitig der Landstraße 316 in Fahrtrichtung Gimbweiler gelegen, kam zu einem größeren Metalldiebstahl. An insgesamt 18 Gräbern wurden durch die Täter Metallfiguren (überwiegend aus Kupfer oder Bronze) entwendet. Die Tatzeit konnte zwischen dem 04.08.2025, 19:30 Uhr, und dem 06.08.2025, 10:00 Uhr, eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Beschädigungen an den Gräbern, es wurden lediglich lose Metallgegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell