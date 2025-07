Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Entsorgung von Altreifen in Wolfersweiler; Polizei sucht Zeugen.

Nohfelden/Wolfersweiler (ots)

Am Samstagvormittag, 26.07.2025 gegen 08:50, wurde die PI Nordsaarland über eine illegale Entsorgung von Altreifen in Wolfersweiler informiert. An der Tatörtlichkeit, Verlängerung der Römerstraße in Nohfelden-Wolfersweiler, in Fahrtrichtung Landesgrenze Rheinlandpfalz, wurden ca. 30 Altreifen neben der Fahrbahn festgestellt. Diese wurden dort offensichtlich im laufe der vergangenen Tage illegal entsorgt. Die genaue Tatzeit kann nicht eingegrenzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zu der Tat können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

