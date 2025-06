Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf der Buersche Straße - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Buersche Straße, in Höhe der Einmündung Kanonenweg, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei Osnabrück bittet dringend unabhängige Zeugen, sich zu melden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Audi gegen 15.30 Uhr die Buersche Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Kanonenwegs überholte er mehrere Fahrzeuge und kollidierte dabei mit einem VW Touran, dessen Fahrer aus dem Kanonenweg nach links auf die Buersche Straße in Richtung Innenstadt einbog. Der Audi prallte im weiteren Verlauf gegen eine Verkehrsinsel. Durch herumfliegende Trümmer wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder andere Substanzen zu überprüfen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können, sich unter 0541 327-2515 zu melden.

