Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Lathen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15.40 Uhr auf der K164 zwischen Emmeln und Lathen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann war dort mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, als er von einem dunklen Pkw überholt wurde.

Nach dem Überholvorgang scherte der Pkw so knapp vor dem Zweiradfahrer ein, dass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell