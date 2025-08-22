Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Bargeld gestohlen
Wietmarschen (ots)
Am Donnerstag zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr brachen ein bislang unbekannter Täter in einem Hofladen an der Dalumer Allee in Wietmarschen einen Kaffeeautomaten auf. Aus dem Automaten entwendete der Täter das vorhandene Münzgeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925/998960 zu melden.
