POL-EL: Wietmarschen - Bargeld gestohlen

Lathen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 15.40 Uhr auf der K164 zwischen Emmeln und Lathen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann war dort mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, als er von einem dunklen Pkw überholt wurde. Nach dem Überholvorgang scherte der Pkw so knapp vor dem Zweiradfahrer ein, dass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und ...

