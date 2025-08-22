Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Einfamilienhaus
Bad Bentheim (ots)
Am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 19:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Tüschenbrook in Bad Bentheim ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren entwendeten sie Bargeld sowie Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922/776600 mit der Polizei in Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.
