Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Transporter aufgebrochen

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Transporter ein, der in der Berthastraße in Lingen abgestellt war. Sie entwendeten Warentüten, die durch die geschädigte Institution zum Versand bestimmt waren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell