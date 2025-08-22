Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Transporter aufgebrochen
Lingen (ots)
Zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Transporter ein, der in der Berthastraße in Lingen abgestellt war. Sie entwendeten Warentüten, die durch die geschädigte Institution zum Versand bestimmt waren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell