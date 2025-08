Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Bochum-Wiemelhausen

Bochum

Die Feuerwehr Bochum wurde am Mittag zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Wiemelhausen alarmiert. Eine Person wurde ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 13:20 Uhr informierte eine Frau die Leitstelle der Feuerwehr Bochum über ein Feuer in Ihrer Wohnung. Ihr Ehemann wurde in der Wohnung vermisst. Darauf hin wurden umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von allen Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Stiepel der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzadresse entsandt. Die Person wurde beim Eintreffen der Feuerwehr noch in der Brandwohnung vermisst. Nach kurzer Zeit konnte die Person ins Freie geführt werden. Bei dem Brand handelte es sich um einen Kleinbrand in der Küche. Die Person wurde nach einer rettungsdienstlichen Erstuntersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr Bochum war mit 36 Kräften für ca. 45 Minuten vor Ort.

