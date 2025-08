Feuerwehr Bochum

FW-BO: LKW verliert Getränkekisten - Scherbenreicher Unfall auf der A 40

Am Montagmittag gegen 12:25 Uhr verlor ein LKW eine große Mengen Getränkekisten auf der A 40 in Fahrtrichtung Essen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht, allerdings musste die A 40 kurzfristig gesperrt werden.

Da die Unfallsituation aufgrund der ersten Notrufmeldungen nicht ganz eindeutig war, alarmierte die Leitstelle zunächst umfangreiche Einheiten der Feuerwache Wattenscheid, des Einsatzleitdienstes und des Rettungsdienstes auf die Autobahn. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben, da außer einer Menge Scherben durch die heruntergefallenen Getränkekisten glücklicherweise keine größeren Schäden entstanden waren.

Um die Fahrbahn möglichst schnell wieder für den Verkehr Freigenen zu können, wurde die A 40 in Fahrtrichtung Essen kurzfristig gesperrt und die Einsatzkräfte fegten die Scherben an den Fahrbahnrand. Anschielend wurde die Einsatzstelle für die Unfallursachenermittlung an die Autobahnpolizei übergeben. Insgesamt 16 Einsatzkräfte waren vor Ort.

