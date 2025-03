Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten, Lkr. Konstanz) Auf Fake-Inserat hereingefallen - Polizei rät zu besonderer Vorsicht vor falschen Wohnungsangeboten (14./15.03.2025)

KN-Litzelstetten (ots)

Über 1.000 Euro hat ein Mann aufgrund eines Fake-Wohnungsinserats an einen Betrüger bezahlt. Der 63-Jährige nahm aufgrund eines vermeintlichen Wohnungsinserats Kontakt zum angeblichen Vermieter auf. Nachdem die beiden per Mail über die Anmietung der Wohnung kommunizierten, überwies der 63-Jährige - in gutem Glauben künftig Mieter der Wohnung zu sein - vorab rund 1.000 Euro per Sofortüberweisung an eine vom "Vermieter" angegebene Bankverbindung. Bei der anschließenden Überprüfung der vorgegebenen Anschrift stellte der 63-Jährige schließlich fest, dass dort keine Wohnung zu vermieten war.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Wohnungsinseraten:

Sobald Sie aufgefordert werden vorab Geld zu überweisen, sei es für eine Monatsmiete, Kaution, den Wohnungsschlüssel oder eine Besichtigung, sollten Sie stutzig werden und den Kontakt abbrechen - Seriöse Vermieter, Eigentümer oder Makler verlangen kein Geld, bevor Sie die Immobilie besichtigt haben.

Ein weiterer Hinweis das es sich um ein unseriöses Angebot handelt ist, dass die Betrüger in den meisten Fällen von der Angebotsplattform auf eine "private" Kommunikation wechseln (WhatsApp/Mail/...). Ein Anrufversuch kann Klarheit bringen, da die Täter die Anrufe in der Regel nicht annehmen.

Die Polizei rät generell zur Vorsicht bei Wohnungsinseraten, die mit außergewöhnlich niedrigen Preisen locken und bei denen keinerlei persönlicher Kontakt stattfindet!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell