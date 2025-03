Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33neu, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Abfahrt Steißlingen hat hohen Blechschaden zur Folge (17.03.2025)

Steißlingen, B33 neu (ots)

Ein Unfall an der Abfahrt der Bundesstraße 33 Höhe Steißlingen hat am Montagnachmittag hohen Blechschaden zur Folge gehabt. Eine 70-jährige BMW-Fahrerin verließ die B33 von Radolfzell kommend an der Abfahrt Steißlingen. In der Kurve kam sie mit ihrem Wagen nach links, geriet ins Bankett, rutschte ins Gestrüpp und prallte anschließend gegen einen Baum an dem das Auto schließlich liegen blieb. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens und eines überfahrenen Leitpfostens schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell