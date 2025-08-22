Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Fresenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 12:45 Uhr an der Einmündung K131/Alte Dorfstraße in Fresenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Fahrerin eines Fiat 500, von der K131 nach links in die Alte Dorfstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW einer 40-jährigen Fahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten K131 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt. Die 18-Jährige wurde leicht, die 40-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell