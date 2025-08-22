Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Fresenburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Fresenburg (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 12:45 Uhr an der Einmündung K131/Alte Dorfstraße in Fresenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Fahrerin eines Fiat 500, von der K131 nach links in die Alte Dorfstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW einer 40-jährigen Fahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten K131 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt. Die 18-Jährige wurde leicht, die 40-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell