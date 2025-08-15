Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Unfall in Jade verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Jade haben am Donnerstag, 14. August 2025, gegen 06:25 Uhr, zwei Personen Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Aurich mit einem VW die Außendeicher Straße in Richtung B437. Er überholte den vorausfahrenden Audi eines 26-Jährigen aus Stadland, der währenddessen zum Überholen eines 27-Jährigen aus dem Ammerland ansetzte.

Die überholenden Autos kollidierten miteinander. Anschließend ist der VW nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Audi wurde auf den vorausfahrenden Skoda des Ammerländers geschoben, überschlug sich und kam anschließend nach rechts von der Außendeicher Straße ab. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro.

Die beiden Männer, die in den Gräben zum Stillstand gekommen waren, wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Auf der Außendeicher Straße kam es bis 09:00 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell