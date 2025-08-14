PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gebäudeanbaus in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am 14.08.2025, gegen 12:30 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ein geschlossener Kastenwagen in einem überdachten Fahrzeugstellplatz des Einfamilienhauses in der Straße "Großer Sand" in Großenkneten in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf den gesamten Unterstand sowie den dort abgestellten Wohnanhänger aus.

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand der überdachte Stellplatz bereits in Vollbrand. Das Wohnhaus konnte durch die Bewohner eigenständig evakuiert werden. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen Anbau des Wohnhauses über, sodass auch dieser als brandbeschädigt gilt.

Die Bewohner des Wohnhauses blieben alle unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.

Das Brandobjekt ist weiter bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

