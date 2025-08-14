Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf der B437 in Jade +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 13. August 2025, gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 58-Jährige aus Schortens mit ihrem Pkw Skoda die B437 in Richtung B212. Aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens, bedingt durch die "Sail Bremerhaven 2025", war die 58-Jährige gezwungen kurz vor dem Ortseingang Schweiburg an einem Stauende abzubremsen.

Dies übersah ein 19-Jähriger aus Brake, der die Bundesstraße mit seinem Pkw VW in gleicher Richtung befuhr, weshalb er der 58-Jährigen auffuhr.

Die 58-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ärztlich behandelt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst von der Fahrbahn geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell