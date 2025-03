Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Pedelec, ein Mähroboter und eine Musikbox wurden in der Nacht auf Donnerstag aus einer Garage auf der Kraneburgstraße erbeutet. Kurz vor Mitternacht muss die Tat passiert sein. Der oder die unbekannten Täter hatten die Garage aufgehebelt und daraus das Herren-Pedelec (KTM), den Mähroboter sowie eine Musikbox (JBL) mitgenommen. Auf einer Videokamera ist zu sehen, wie eine Person mit dem Fahrrad davonfährt. Eine genauere Beschreibung der Person liegt nicht vor.

Datteln:

Am Alten Stadion sind unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Arztpraxis eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Tür zu der Praxis und nahmen mehrere Untersuchungsgeräte mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wie sie in das Ärztehaus gelangten, ist noch unklar.

Oer-Erkenschwick:

In einem Mehrfamilienhaus auf der Beethovenstraße wollten Einbrecher am Mittwoch in gleich zwei Wohnungen einbrechen. In einem Fall konnten sie die Wohnungstür nicht öffnen, bei einer zweiten Wohnung im zweiten Obergeschoss allerdings schon. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Recklinghausen:

Auf der Albert-Schweitzer-Straße wurde am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Einem Zeugen waren gegen 14 Uhr zwei fremde Personen auf dem Gelände des Hauses aufgefallen. Als genauer nachgeschaut wurde, musste der Einbruch festgestellt werden. Die tatverdächtigen Personen waren inzwischen weg. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und das Haus durchsucht. Nach ersten Angaben wurde Schmuck gestohlen. Die Einbrecher wollten offenbar auch einen Tresor mitnehmen, ließen diesen aber am aufgebrochenen Fenster zurück. Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: 1) männlich, etwa 30 Jahre alt, normale Statur 2) weiblich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,70m groß, braune lange Haare (zum Zopf gebunden).

Auch auf der Helgolandstraße wurde am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr gelangten hier unbekannte Täter durch Aufhebeln der - nicht abgeschlossenen - Haustür ins Wohnhaus. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt. Nach ersten Angaben wurden zwei wertlose Uhren gestohlen.

Wer Angaben zu Tatverdächtigen oder den Einbrüchen selbst machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell