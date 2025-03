POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Eine 73-jährige Frau aus Bottrop ist am Montag mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der beteiligte Fahrer des E-Scooters wird gesucht. Der Unfall selbst wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Unfall am Montag, gegen 13.50 Uhr Am Pferdemarkt. Die ...

