POL-RE: Bottrop: Seniorin bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Kind/Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Bottrop ist am Montag mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der beteiligte Fahrer des E-Scooters wird gesucht. Der Unfall selbst wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Unfall am Montag, gegen 13.50 Uhr Am Pferdemarkt. Die 73-Jährige war zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Als sie die Ampel Am Pferdemarkt im Bereich des dortigen Cafés überqueren wollte, sei es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter gekommen, der links an ihr vorbei wollte. Die Seniorin stürzte daraufhin. Passanten halfen der Frau und riefen einen Rettungswagen.

Der Fahrer des E-Scooters konnte grob beschrieben werden als etwa 10 bis 14 Jahre alt und schlank. Nach Angaben der 73-Jährigen war der Junge nicht sofort weggefahren, irgendwann sei er dann aber weg gewesen. Jetzt wird nach dem E-Scooter-Fahrer gesucht.

Wer Angaben zu dem Unfall selbst machen kann oder Hinweise zu dem Fahrer hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

