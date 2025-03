Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mofafahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem - womöglich verletzten - Mofafahrer. Ein Zeuge hatte heute Vormittag (gegen 11.05 Uhr) auf dem Karawankenweg einen verunglückten Mofafahrer entdeckt. Den Unfall selbst hatte der Zeuge nicht gesehen. Als er dem Mann helfen wollte, habe dieser gefragt, was passiert sei. Anschließend sei er aufgestanden und mit dem beschädigten Mofa in Richtung Waldstraße weggefahren. Der Mofafahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 55 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Winterjacke, schwarze Hose. Das Mofa war demnach schwarz mit grauen Streifen. Der Zeuge hatte sich zwar ein Kennzeichen gemerkt - das ist allerdings so nicht ausgegeben. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann verletzt wurde und um zu klären, was genau passiert ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen bzw. nach dem Mofafahrer selbst. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

