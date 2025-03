POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Am Dienstag, 25. März, hebelte zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ein unbekannter Täter eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Paulusstraße auf. In der gesamten Wohnung wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Zeugen beschreiben einen markanten süßlichen Geruch vor dem Haus und im Hausflur. Am ...

mehr