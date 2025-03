Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen

Aachen (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag (28.02.2025) zwei Fahrzeuge durch überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Fahrweise aufgefallen sind, sucht die Polizei Aachen nun nach Zeugen, welche die beiden Autos gesehen haben.

Erstmalig aufgefallen sind die beiden Autos, ein weißer VW Golf und ein Mercedes, gegen 22 Uhr auf der Krefelder Straße auf Höhe der Abzweigung "Am Gut Wolf". Von dort aus fuhren sie die Krefelder Straße entlang, bogen nach rechts auf den Prager Ring, anschließend nach links in Richtung Alt-Haarener-Straße ab. An der Abzweigung zur Haarener Gracht bogen beide Fahrzeuge nach rechts in ebendiese ab. Beide Pkw überholten auf riskante Art und Weise und fielen durch ihre gefährliche Fahrweise auf.

Der weiße Golf konnte an der Halteranschrift aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen. Vom Mercedes fehlt bisher jede Spur. Personen, die die beiden Fahrzeuge gesehen haben oder Angaben zu den Autos oder den Fahrern machen können, werden gebeten sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0241 - 9577 42201 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle die Hinweise unter 0241 - 9577 0 entgegen. (kg)

