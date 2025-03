Polizei Aachen

POL-AC: Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall

Herzogenrath (ots)

Bei einem Unfall auf der L47 ist am vergangenen Samstag (01.03.2025, 15.36 Uhr) eine 36-jährige Fahrerin aus Geilenkirchen verletzt worden. Die Frau, die in ihrem Pkw in Richtung Herzogenrath unterwegs war, hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ein 51-jähriger Autofahrer, der den verünglückten Wagen auf dem Feld bemerkte, kam der 36-Jährigen zur Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

