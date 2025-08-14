PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 14-jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen in Nordenham festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 14. August 2025, gegen 02:00 Uhr, wurden auf der Martin-Pauls-Straße in Nordenham durch die Beamten der Polizei Nordenham Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Hierbei konnte bei erlaubten 60 km/h ein Pkw Renault mit vorwerfbaren 110 km/h gemessen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 14-jährigen Jungen aus Elsfleth handelte.

Die Schlüssel des Pkw wurden zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Es erfolgte im Anschluss der Verkehrskontrolle die Verbringung des 14-Jährigen zur Polizeidienststelle in Nordenham, wo er von seiner volljährigen Schwester abgeholt wurde.

Dem Jungen droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

