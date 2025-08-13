Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer in Großenkneten gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch, 13. August 2025, 09:50 Uhr, in Ahlhorn gestoppt.

Der 39-jährige Mann aus Großenkneten war mit einem BMW in der Straße "Am Kasinowald" unterwegs und fiel hier durch eine extrem unsichere Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 3,38 Promille.

Gegen den Mann ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

