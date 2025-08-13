Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Am Lenkrad eingeschlafen und in Ovelgönne von der Straße abgekommen

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstag, 12. August 2025, 14:10 Uhr, am Lenkrad eingeschlafen und in Ovelgönne von der Fahrbahn abgekommen.

Der 55-jährige Mann aus Ovelgönne war zur Unfallzeit mit einem Kia auf der Mittelorter Straße in Richtung Strückhausen unterwegs. Kurz vor der Walter-Schwegmann-Straße kam er nach links von der Straße ab und in einem wasserführenden Graben zum Stillstand. Er hatte Glück und blieb unverletzt.

Am Kia entstand durch den Wassereintritt vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Schäden waren zunächst nicht ersichtlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell