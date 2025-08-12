Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrbahn in Blexen verunreinigt +++ Verfassungsfeindliches Symbol in die Straße gebrannt

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Montag, 11. August 2025, einen Wendehammer in Blexen verunreinigt, indem sie ein verfassungsfeindliches Symbol in die Fahrbahndecke gebrannt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 01:00 und 13:00 Uhr wurde im abgelegenen Wendehammer der Straße "Blexer Groden" eine unbekannte Flüssigkeit auf die Fahrbahn aufgebracht und anschließend entzündet. Die zurückgebliebenen Rußanhaftungen auf der Straße zeigten ein verfassungsfeindliches Symbol.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Ob die Fahrbahndecke durch die Flammen bzw. die Hitze auch beschädigt worden ist, kann erst nach der Reinigung gesagt werden. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Wendehammers gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

