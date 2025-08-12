Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Während der Fahrt auf der Autobahn 1 in Wildeshausen das Handy bedient +++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Gegen einen Autofahrer, der am Montag, 11. August 2025, gegen 20:40 Uhr, während der Fahrt sein Handy benutzt hat, hat die Autobahnpolizei Ahlhorn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 30-jährige Bremer war mit einem Kleinwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf und fiel den Beamten in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West durch die Bedienung eines Mobiltelefons auf. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem nächsten Parkplatz stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Kleinwagen war weder zugelassen, noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Auto ausgegeben.

Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell