POL-PDNR: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag festgestellt

Am frühen Samstagabend fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife auf der Landesstraße 253 ein Porschefahrer auf, der seinen PKW unsicher im Straßenverkehr führte. Daher wurde der männliche Fahrzeugführer in der Hochstraße in Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Mann im mittleren Erwachsenenalter Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz durch einen Verkehrsteilnehmer Kenntnis über einen vorausfahrenden PKW, der in "Schlangenlinien" geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeugführer (im frühen Erwachsenenalter) fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Bundesstraße 42 in Höhe Arienheller einen PKW-Fahrer im mittleren Erwachsenenalter. Auch hier stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Den Fahrzeugführern wurden auf der Dienststelle durch einen Arzt jeweils eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgten die vorläufigen Einziehungen der Fahrerlaubnis und die Einleitungen von Strafverfahren.

