Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall auf der Autobahn 29 in Emstek mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek hat sich am Montag, 11. August 2025, gegen 14:00 Uhr, der Fahrer eines Transporters leichte Verletzungen zugezogen.

Der 32-jährige Mann aus Emstek war mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Zwischen dem Dreieck und der Anschlussstelle Ahlhorn übersah er einen Lkw mit Anhänger der Autobahnmeisterei, mit dem auf eine Baustelle und Sperrung des rechten Fahrstreifens hingewiesen wurde. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte der Transporter mit dem Anhänger.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden. Am Kleintransporter und dem Sicherungsanhänger entstanden erhebliche Schäden, die insgesamt auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

