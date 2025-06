POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots) - Gersthofen - Am Mittwoch (25.06.2025), in der Zeit von 07.45 Uhr bis 12.55 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Benatzkystraße ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Angaben zur Höhe des Sachschadens vor. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

