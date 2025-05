Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten und fünf schwer verletzten Personen

Fulda (ots)

Niederaula - Am Dienstag (20.05.) gegen 18.50 Uhr befuhr ein mit insgesamt fünf Personen (alle im Alter zwischen 18 und 24 Jahren) besetzter Pkw Audi A4 die Bundesstraße 454 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Ein mit einem 56-jährigen Mann besetzter Pkw VW Lupo war zu diesem Zeitpunkt in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Audi aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam dort zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des VW Lupo wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Alle Fahrzeuginsassen des Audi wurden schwerverletzt und vier davon ebenfalls im Fahrzeug eingeklemmt. Die Verletzten wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr sukzessive aus dem Fahrzeug geborgen und durch Rettungskräfte umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Es waren hierzu auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall ist ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro entstanden. Die Bundesstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt. Es wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist kurz vor dem Unfallgeschehen noch ein grauer Pkw Audi (wahrscheinlich Q3 oder Q5) hinter dem VW Lupo hergefahren. Der Fahrer dieses Fahrzeugs könnte den Unfallhergang beobachtet haben und wird als möglicher Zeuge gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell