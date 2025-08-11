PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schierbrok

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 11. August 2025, bei einem Verkehrsunfall in Schierbrok entstanden.

Kurz nach Mitternacht war ein 23-jähriger Delmenhorster mit einem Audi auf der Nutzhorner Landstraße in Richtung Bookholzberg unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zur Ollen" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein angrenzendes Feld und prallte frontal gegen einen Baum.

Am Audi entstanden Schäden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der 23-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

