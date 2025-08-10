PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, um 13:05 Uhr, meldeten aufmerksame Bürger in Butjadingen eine offenbar stark alkoholisierte Person, die mit einem Pkw davongefahren war. Die eingesetzten Beamten konnten den 33-jährigen Fahrer kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins und der Pkw zudem nicht versichert ist.

Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. POK Elbrandt, DSL PI Del
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

