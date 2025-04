Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle aus Autos

Maikammer, Weinstraße Nord (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 16.04.2025, auf Donnerstag, 17.04.2025, wurden zwei Autos in der Weinstraße Nord in Maikammer auf bislang unbekannte Weise geöffnet und im Innenraum durch unbekannte Täter nach Wertgegenständen durchsucht. An beiden Autos konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die Polizei Edenkoben bittet um Zeugenhinweise entweder telefonisch: 06323/955-0, oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de.

