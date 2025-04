Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit Hilfe von Zeugen geklärt

Landau (ots)

Am Donnerstag (17.04.2025) gegen 11:10 Uhr kam es in Landau auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken ein neben ihm geparktes Auto. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch zwei Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von insgesamt ca. 2500 Euro. Der 79-Jährige muss sich nun wegen eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. Zudem erfolgte eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

