Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek ist am Sonntag, 10. August 2025, gegen 15:45 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 45-jähriger Dortmunder mit einem Kleinbus den rechten Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück. Kurz vor dem Dreieck Ahlhorn wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen von hinten nahenden 43-Jährigen aus dem Tecklenburger Land. Er leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte ein Auffahren aber nicht mehr verhindern.

Nach dem Zusammenstoß klagten beide Männer und eine 44-jährige Mitfahrerin im Kleinbus über Schmerzen. Eine Behandlung durch Rettungskräfte war aber nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell