Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrssicherheitsarbeit in der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Montag, 21.10.2024 führten Polizeibeamtinnen und -beamte im Wilhelmshavener Stadtgebiet eine großangelegte Verkehrskontrollaktion durch. Schwerpunkt dieser Kontrolle, bei der die Einsatzkräfte der Inspektion von Kräften der Drogenkontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg und vom Hauptzollamt Wilhelmshaven unterstützt wurden, war die Erkennung von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum im Straßenverkehr. +++ Die Kontrolle in Zahlen +++ Die Beamten kontrollierten gestern rund 350 Fahrzeugführerinnen und -führer. In drei Fällen standen die Fahrzeugführer im Alter von 27, 28 und 31 Jahren unter Betäubungsmitteleinfluss, in einem Fall leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Beamten leiteten weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen des Waffengesetz ein, da ein 22-jähriger Wilhelmshavener ein Einhandmesser im Pkw mit sich führte. Die Beamten untersagten in drei Fällen die Weiterfahrt, führten eine Sicherstellung durch und ordneten drei Blutprobenentnahmen an. Außerdem stellten die Kontrolleure weitere Verstöße fest: Missachtung der Gurtpflicht, Handynutzung während der Fahrt oder mangelnde Ladungssicherung, u.a. bei der Sicherung eines Hundes im Pkw. Fazit: "Wir wollen eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und insbesondere bei den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer erzielen", erläutert Polizeioberkommissar Christian Lück, Koordinator der Kontrollaktion, und betont, dass hier nicht die Sanktionen im Vordergrund stehen: "Im Idealfall können wir in den Gesprächen eine bewusste Gedankens- und Verhaltensänderung erzielen." "Die Zahlen zeigen, dass viele Kontrollen ohne Beanstandungen beendet werden konnten, allerdings auch die Notwendigkeit und Wichtigkeit derartiger Aktionen", bilanzierte Lück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell