POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung Hebelstraße

Konstanzer Straße (07.07.2025)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Einmündung der Hebelstraße auf die Konstanzer Straße am Montagmittag. Eine 45-Jährige wollte mit einem Audi von der Hebelstraße nach links auf die Konstanzer Straße abbiegen. Der Fahrer eines im Einmündungsbereich rechtsseitig haltenden, vorfahrtsberechtigten Linienbusses "winkte" die Frau durch, so dass sie abbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter dem Bus vorbeifahrenden Toyota eines 46-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Autos erheblicher Schaden.

