POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - 96-Jähriger gibt Führerschein freiwillig ab (07.07.2025)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Mann bei einem Unfall auf der Reichenaustraße am Montagmittag. Ein 96-Jähriger parkte mit einem Mercedes der C-Klasse auf dem Parkplatz eines Imbisses. Beim Versuch Auszuparken gab der Senior plötzlich versehentlich Gas und fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit geradeaus, wobei er neben einem Baum auch einen Metallzaun mitnahm, ehe er auf die Fahrbahn der Reichenaustraße geriet und dort schließlich an einer am Gehweg stehende Laterne liegenblieb. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es dabei zum Glück nicht. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann ins Krankenhaus. An dem Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Seinen Führerschein gab der 96-Jährige nach dem Unfall umgehend freiwillig ab.

