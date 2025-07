Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht am Affenberg (04.07.2025 - 05.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis zum Samstag, 11 Uhr, hat sich auf der Straße "Am Affenberg" eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 6 parkenden gelben VW vorne links. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Er ließ einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zurück. Das Polizeirevier Villingen hofft auf Zeugenhinweise zur Unfallflucht, unter der Nummer 07721 / 6010.

