Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Eine Leichtverletzte nach Überholvorgang (05.07.2025)

Furtwangen im Schwarzwald - L 175 (ots)

Durch einen unachtsamen Abbiegevorgang hat sich am Samstag, gegen 16 Uhr zwischen Rohrbach und St. Georgen, während eines Überholmanövers, eine 17-Jährige leichtverletzt. Während eine 43-jährige Ford-Fahrerin einen vorausfahrenden Traktor überholte, bog dieser nach links ab, ohne es zuvor angekündigt zu haben. So stieß der 40-Jährige auf seinem Fendt-Traktor seitlich mit dem Auto zusammen. Dadurch verletzte sich die Beifahrerin, die selbstständig ins Krankenhaus ging. Der Sachschaden am Ford beträgt etwa 6.000 Euro.

