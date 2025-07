Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, K 5736

Schwarzwald Baar Kreis) Auto überschlägt sich (05.07.2025)

Bräunlingen - K 5736 (ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers ist am Samstag ein Mercedes-Fahrer zwischen Wolterdingen und Hubertshofen von der Straße abgekommen. Nachdem er in Richtung Hubertshofen nach rechts ins Bankett kam, steuerte der 19-Jährige gegen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet nach links von der Straße wo sich das Auto überschlug. Er und seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren blieben unverletzt. Der Schaden am Mercedes beträgt circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell