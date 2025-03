POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven: Opfer körperlich angegangen und ausgeraubt

Varel (ots) - Am 16.03.2025, um 20:56 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Tannenkamp in Varel gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Funkstreifenbesatzung stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Es handelte sich um ein großes Einfamilienhaus, das mit Reet gedeckt war. Die Hausbewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr leitete umgehend ...

