Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung auf der Friedhofstraße (05.07.2025)

Donaueschingen (ots)

Gegen 23:30 Uhr ist es am Samstag auf der Friedhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Auf dem Weg zu seinem Auto, - um seine 25 Jahre alte Ex-Freundin zu besuchen - griffen drei 26, 32 und 36 Jahre alten Männer den 26-Jährigen mit einem Baseballschläger an. Sie verletzten ihn dabei leicht. Als Nachbarn das Geschehnis bemerkten, ließen die drei Männer von dem jungen Mann ab und flüchteten mit einem Auto. Zum Tatablauf sucht die Polizei in Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, sachdienliche Hinweise.

