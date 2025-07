Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Mann nach Barbesuch von mehreren Personen angegriffen (06.07.2025)

Trossingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es im Bereich der Hohnerstraße zu einem körperlichen Angriff auf einen Mann gekommen.

Gegen 00:15 Uhr verließ ein 38-Jähriger eine Shishabar in der Hohnerstraße. Drei unbekannte Männer, die sich zur selben Zeit ebenfalls in der Bar aufhielten, folgten ihm nach draußen und attackierten ihn gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Täter entfernten sich nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit einer gemeldeten Auseinandersetzung, die sich rund 30 Minuten zuvor an derselben Adresse ereignet haben soll.

Zeugen, die den Vorfall vor der Bar in der Hohnerstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07425 33866 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

