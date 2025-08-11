Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Ahlhorn verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn hat sich am Sonntag, 10. August 2025, gegen 17:25 Uhr, ein Motorradfahrer Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Mann aus Großenkneten war mit seiner Kawasaki auf der Visbeker Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Zwischen Meyelheide und Sehresch kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem Grünstreifen zu Fall.

Er war nach dem Sturz ansprechbar, klagte aber über Schmerzen im Oberkörper. Für weitere Untersuchungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Cruiser-Motorrad entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell