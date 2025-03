DPolG Bayern

DPolG Bayern: "Neue" GPI Memmingen am Allgäu-Airport

München (ots)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) begrüßt ausdrücklich die Umwandlung der bisherigen Grenzpolizeigruppe in die neue Grenzpolizeiinspektion Memmingen am Flughafen Memmingen. "Diese Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt zur Optimierung der grenzpolizeilichen Aufgaben und zur Sicherheit in der ganzen Region dar", erklärt der DPolG-Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein.

"Mit der Einrichtung einer eigenständigen Inspektion wird die Polizeiarbeit am Memmingerberg nachhaltig gestärkt. Die steigenden Passagierzahlen und die wachsenden internationalen Flugverbindungen erfordern eine professionelle und gut ausgestattete Bayerische Grenzpolizei vor Ort. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie zur effektiven Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität", so Köhnlein. Durch die neue Struktur wird die Polizei vor Ort in die Lage versetzt, die Grenzkontrollen noch effektiver zu gestalten und auch die Sicherung der Fluggast- und Gepäckkontrollen zu verbessern. "Verbessert werden muss aber gleichzeitig die Ausstattung der Dienststelle. Nur so können die Arbeitsbedingungen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten erheblich optimiert werden. So ist eine Umsetzung der geplanten Neubaumaßnahme dringend und zeitnah erforderlich. Die Umwandlung in eine Grenzpolizeiinspektion zeigt auch, dass die Politik die Bedeutung des Flughafens Memmingen für die Region und die sicherheitspolitischen Herausforderungen an der Außengrenze ernst nimmt. Wir hoffen, dass diese Maßnahme auch nachhaltig mit einer entsprechenden personellen und materiellen Ausstattung einhergeht, um diese Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können", betont Jürgen Köhnlein.

