Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Einbruch in Café - Täter entwenden Bargeld aus Spielautomaten (13./14.02.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in ein Café in der Möhringer Straße gekommen.

Unbekannte Täter gelangten in den Flur des Gebäudes auf Höhe der Hausnummer 17 und brachen dort gewaltsam eine Tür zum Café auf. Im Inneren befanden sich Spielautomaten, die sie aufbrachen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstagabend, 23:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 05:30 Uhr in der Umgebung der Möhringer Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 - 9410 in Verbindung zu setzen.

