Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahranfängerin kommt in Stadland von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich am Montag, 11. August 2025, 19:00 Uhr, eine junge Fahranfängerin bei einem Verkehrsunfall in Stadland zugezogen.

Die 18-Jährige aus der Gemeinde Stadland war mit einem Kleinwagen auf der Nordenhamer Straße in Richtung Esenshamm unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zum Brunswarder Damm wich sie einem auf der Fahrbahn befindlichen Strohhaufen aus und kam nach rechts von der Straße ab. Hier kam der Kleinwagen nach einem Überschlag zum Stillstand.

Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. An ihrem Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell